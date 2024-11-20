ONE N' ONLYが、3rd EP『Fiesta』のリード楽曲「Fiesta」のDance Practice Videoを11月20日（水）22:30に公開した。「Fiesta」は、スペイン語で祝祭・パーティという意味の単語。サンバ／カーニバルを取り入れた躍動感溢れるリズムが特徴で、”お祭りのように盛り上がれる”爆上げソング。サビの「yessir」に合わせて手を振るダンスは誰でも真似がしやすく、ライブで披露した際には会場の一体感をより生み出している。“ワンエンら