劇場出演回数が1000回を超えるNMB48の2期生、石田優美（26）の卒業記念ウイークと、卒業公演が20日、発表された。石田はグループ結成約半年後の11年5月、2期生として加入。劇場公演を中心に活動し、後輩たちに背を見せてきた。今年5月にグループからの卒業を発表。この日、チームN「N Ship」公演で、卒業企画の概要が明かされた。12月15日〜20日まで「石田優美卒業記念『優終之美！師範WEEK』」と題し、石田のソロ公演や各種選抜