【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「DRIP」は「ビルボードグローバル」で21位、「ビルボードグローバル200」で38位にランクイン！ BABYMONSTERがアメリカのビルボードのメインチャートに2週間連続で名前を刻み、人気ロングランに青信号を灯した。 11月19日（現地時間）、アメリカのビルボードが発表した最新チャートによると、BABYMONSTERの1stフルアルバムのタイト