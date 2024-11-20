自民党の鈴木貴子衆院議員が２０日、国会内で開かれた父・鈴木宗男参院議員が主宰する「大地塾」にサプライズで登場した。貴子氏は先の衆院選で北海道７区から公明党と新党大地の推薦を受けて立候補し、親子?二人三脚?での選挙戦で５回目の当選を果たした。宗男氏に「鈴木貴子代議士が来てくれました」と紹介を受けた貴子氏は参加者から大きな拍手で迎えられると「久しぶりに大地塾におじゃまさせていただきました。５期目を