スタジオ初のゲームでありながら1カ月足らずで約61万6000本売れ、ユーザーレビューも「圧倒的に好評」を維持しているインディーゲーム「Tiny Glade」について、ゲーム販売のコンサルタントを行うサイモン・カーレス氏が開発者へのインタビューを織り交ぜつつ、「なぜ売れたのか?」を考察しています。How Tiny Glade 'built' its way to >600k sold in a month!https://newsletter.gamediscover.co/p/how-tiny-glade-built-its-way