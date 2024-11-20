中国鉄道学会、中国土木工程学会、中鉄隧道局集団、中国鉄路設計集団は18日、上海市崇明区で開催された土木工程技術革新・インテリジェント施工学術シンポジウムで、「中国シールド/TBMトンネルインテリジェント施工青書」を共同で発表しました。 シールド/TBMの応用分野は、従来の交通、水利水力発電から新たに鉱山、エネルギー貯蔵、共同溝などにまで拡大しています。中国はシールド/TBMの世界最大の生産国、世界最大の市場で、