◆２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選第６戦中国１―３日本（１９日、中国・アモイ）【アモイ（中国）２０日＝星野浩司】日本（ＦＩＦＡランク１５位）は１９日に敵地で中国（同９２位）を３―１で破り、８大会連続のＷ杯出場に王手をかけた。ＦＷ小川航基（２７）＝ＮＥＣ＝の２得点などで快勝し、５勝１分けの首位で年内最終戦を白星で終えた。来年３月２０日の次戦、ホーム・バーレーン戦で勝てば３試合を残してＷ杯出場