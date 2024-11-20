【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■アルバム『REAL POP』は自身初カバー曲、DREAMS COME TRUEの名曲「空を読む」など全11曲を収録 Aile The Shotaが、自身初となるアルバム『REAL POP』をリリースし、オフィシャルYouTubeチャンネルにて新曲「Foolish」のMVがプレミア公開された。 本アルバムは、トッププロデューサー・Chaki Zuluと共に制作した「踊りませんか？」、「さよならシティライト」