米３０年固定金利は６．９０％に小幅上昇、住宅ローン申請指数は２週連続で上昇＝ロンドン為替 前週分の米３０年固定金利は６．９０％と前回の６．８６％から小幅に上昇した。住宅ローン申請指数は＋１．７％と前回の＋０．５％から再び上昇。購入指数は上昇。借り換え指数は８週ぶりに上昇に転じた。 USD/JPY155.82EUR/USD1.0558EUR/JPY164.51