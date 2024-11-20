日々多忙を極めるビジネスマンにとって、大事な相棒であるモバイルPCの不調は死活問題。ウイルスチェックやアプリのこまめなアップデート、定期的なデータバックアップなど日常的なメンテナンスは必須ですが、どうにもならないのが内蔵バッテリーの消耗です。メーカー交換に出すこともできるけど、数日間PCが使えないって結構ツライ…。そんな悩みを一掃してくれるのが、dynabookの新作「dynabook X8/X6 CHANGER」（実勢価格：27万