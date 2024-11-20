日本バスケットボール協会は２０日、２０２５年アジア杯予選（２１日・宇都宮市）に挑むメンバー１２人を発表した。比江島慎（宇都宮）、富樫勇樹（千葉Ｊ）、吉井裕鷹（三遠）らパリ五輪代表に加え、昨季Ｂリーグ王者の広島から中村拓人、山崎稜が入った。１８歳で福岡大大濠高の渡辺伶音は外れた。▽以下、モンゴル戦の日本代表選手比江島慎（宇都宮）アレックス・カーク（琉球）山崎稜（広島）富樫勇樹（千葉Ｊ）佐々木隆成