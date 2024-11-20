関東で相次いでいる強盗事件のうち、埼玉県所沢市で起きた強盗傷害事件で、実行役が奪ったクレジットカードなどを受け取り、指示された場所まで運んだとして、23歳の男が再逮捕されました。盗品等運搬の疑いで再逮捕されたのは、名古屋市港区の無職・安田勇介容疑者（23）です。警察によりますと、安田容疑者は先月1日、埼玉県所沢市で起きた強盗傷害事件で、実行役の森田梨公哉被告らが奪ったクレジットカードや通帳をJR新小平駅