11月20日、浦和競馬場で行われた交流G2・浦和記念（ダ2000m）は、2番人気のJRA所属アウトレンジが重賞初制覇を飾った。後続を6馬身突き放す圧勝劇で力の違いをを見せつけた。浦和記念、勝利ジョッキーコメント1着アウトレンジC.デムーロ騎手「今日良いスタート、良いポジション、あと馬が素晴らしい。良い馬で、すごく状態も良くて、競馬もすごく走ってくれました。久しぶりに（浦和競馬場に）来れて勝ててすごくよかったです