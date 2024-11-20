こちらは「へび座（蛇座）」の方向約1億5000万光年先の渦巻銀河「UGC 10043」の姿。といっても全然“渦巻き”には見えませんが、それはUGC 10043が地球に対して真横を向けた位置関係にあるからです。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が撮影した渦巻銀河「UGC 10043」（Credit: ESA/Hubble & NASA, R. Windhorst, W. Keel）】UGC 10043は地球に真横を向けた「エッジオン銀河」の一例このように真横から見える銀河はエッジオン（E