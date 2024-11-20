【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■Hedigan’s、1stアルバム『Chance』は本日配信リリース！ SuchmosのYONCE（Vo）こと、河西“YONCE”洋介 擁するロックバンド“Hedigan’s”（ヘディガンズ）が、1stアルバム『Chance』を11月20日に配信リリース。合わせて、アルバム収録楽曲「再生」のMVが公開された。 シンプルで美しいメロディーと温かみのあるバンドサウンドが印象的な楽曲「再生」。再生ボタンを