グラビアタレントの橘和奈が、11月25日（月）発売の『週刊ポスト』（小学館）に初登場する。【関連写真】170cm Gカップのスタイルも話題に、橘和奈の撮り下ろしカット【7点】元大手航空会社CAという経歴を持つ橘和奈。2023年4月に芸能界デビューし、今年5月に出演した「佐久間宣行のNOBROCK TV」は100万回再生を超えを記録。出演したABEMAの番組では、みなみかわ、クロちゃんなどの芸人と共演し話題になった。『週刊ポスト』は“元