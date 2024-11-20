衆院選の「投票所入場券」が静岡県沼津市内の一部地区に届かなかった問題をめぐり、沼津市議会の委員会は選管職員の対応をただしました。頼重秀一市長は職員の不祥事が相次いでいることを受けて「再発防止策の責務がある」と述べました。 【写真を見る】「再発防止策を行う責務がある」消えた投票所入場券問題など不祥事相次ぐ沼津市 市長は職員の研修を検討 ＜東部総局 金原一隆記者＞ 「衆院選でなぜ投票所入場券が届かなかっ