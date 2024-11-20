シンガーソングライター・プロデューサー春野が、NEW EP『Fool』を11月27日にリリースする。同EPにはメロウなムード漂うタイトルチューン『Fool』、Technicsイヤホン「EAH-AZ80」コラボソング「Spring Has Come」、編曲にオーストラリアを拠点に活動する豪日プロデューサーTaka Perry を迎えた「OVERTIME」、『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』への書き下ろし楽曲のセルフカバーバージョン 「Supernova(cove