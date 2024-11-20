中国戦後の記者会見で、去り際に一言“感謝”を中国メディアへ伝える日本代表は現地時間11月19日、2026年北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選中国戦（厦門）に挑み3-1の勝利を飾った。アウェーの試合ではこれまでも“洗礼”が待ち受けてきたなか、それにも動じない指揮官の鋭い目が光った2試合がある。だがその素顔は、柔和な雰囲気をまとっており、試合後会見のラストで中国記者たちに向けた一言が森保監督の人間性を如