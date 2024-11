モバイルOS「Android」の最新版となる「Android 16」の、開発者プレビューのバージョン1が公開されました。Android 15の開発版に存在しつつ正式版では採用が見送られた「通知クールダウン」機能が再び登場しています。Android Developers Blog: The First Developer Preview of Android 16https://android-developers.googleblog.com/2024/11/the-first-developer-preview-android16.htmlMore frequent Android SDK releases, and