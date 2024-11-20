TOKIOの国分太一がMCを務めるテレビ東京の音楽特番『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 〜60年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100〜』が20日に放送された。【写真】『テレ東音楽祭スペシャル』出演アーティスト一覧番組では開局60周年の大型音楽特番として、新規歌唱やアーカイブによる60年分の名曲を “テレ東ならではの演出”満載の映像で届けつつ、最新の人気アーティスト＆楽曲も盛り込んだ。番組では「歌の“衝撃