「ボクシング・ダブル世界タイトルマッチ」（１２月２４日、有明アリーナ）４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（大橋）と、ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）の防衛戦が行われる興行のアンダーカードの記者会見が２１日、都内で行われた。◇◇前日本ウエルター級王者・坂井祥紀（横浜光）の挑戦を受けてＷＢＯアジア・パシフィック＆東洋太平洋ウエルター級王座の防衛戦を行う佐々木尽（八王