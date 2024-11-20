「離乳食のステップアップって、なんだか難しそう…。」「月齢にあわせてステップアップしたけど、これでいいのかな…。」保育園でも離乳食期のお悩みは尽きることがなく、その中でも「離乳食のステップアップのタイミング」には悩むかたもいるのではないでしょうか。保育士の筆者が、月齢だけではなく、口や舌の動きについてを解説するので、ステップアップの参考にしてくださいね。 離乳食の難しさは「言葉を話さない相手