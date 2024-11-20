歌舞伎役者・俳優の松本幸四郎さんが、"「鬼平犯科帳」「仕掛人・藤枝梅安」時代劇パートナーズ" の公式Ｘアカウントに、亡くなった火野正平さんを悼むコメントを寄せました。 【写真を見る】松本幸四郎さん火野正平さんを悼む「お会いした全ての時間は僕の誇りです。」時代劇「鬼平犯科帳」シリーズで共演松本幸四郎さんは、今年1月にスタートした時代劇「鬼平犯科帳」の新シリーズで主人公の「火付盗賊改方長官・長谷川平