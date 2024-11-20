19日発売の『週刊SPA！』最新号（扶桑社）に、2017ミス・アース日本代表の斎藤恭代さんが登場。人気企画「推し撮」で、“アイドル”がテーマのグラビアで制服姿やセクシー猫ちゃんに挑戦しました。【写真】セクシー猫ちゃんに変身した斎藤恭代さん斎藤さんは、9 頭身の圧倒的なスタイルで話題を呼んだ元ミス・アース日本代表。2022年にグラビア活動をスタートさせ、数々の誌面を飾り、昨年10月には1st写真集『EarthFUL』（&#8206