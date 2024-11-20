お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんは11月16日、自身のYouTubeを更新。『高額家電を爆買い』する様子を公開し、反響を呼んでいます。【実際の画像：『高額家電を爆買い』するクロちゃん】「じゃんけん強すぎて草」クロちゃんは『【100万円超え】クロちゃんが高額家電を爆買い！！』と題した動画を公開。東京・秋葉原の家電量販店「オノデン」でショッピングする様子を撮影しています。実はクロちゃん、「オノデン」には10月