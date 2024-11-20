ＥＣＢ半期に１度の金融安定報告 ユーロ圏の金融安定の脆弱性は、不安定な環境下で依然高止まり 経済成長は依然脆弱 世界貿易の先行き懸念が地政学的・政策的不確実性を高める 高いバリュエーションとリスク集中により、市場は突発的な調整の影響を受けやすい ソブリン債の持続可能性に対する懸念が高まる、政策の不確実性などで 成長の下振れリスク顕在化した場合、銀行やノンバンクなど金融仲介機関の資産の質