欧州株引き続きプラス圏で推移、エヌビディア決算への期待も 東京時間19:18現在 英ＦＴＳＥ100 8112.71（+13.69+0.17%） 独ＤＡＸ19165.87（+105.56+0.55%） 仏ＣＡＣ40 7250.51（+20.87+0.29%） スイスＳＭＩ 11612.69（+71.26+0.61%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:18現在 ダウ平均先物DEC 24月限43512.00（+112.00+0.26%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC