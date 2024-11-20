右翼団体代表の男が、街宣車を不正に購入した疑いなどで警視庁公安部に逮捕されました。右翼団体「国家主義思想団体会議」代表の横山千明容疑者（71）は、政治団体の設立の届け出をせずに寄付を受け、政治活動に使う街宣車1台を200万円ほどで購入した他、街宣車の自動車保険の代金として、東京都内の建設会社から寄付金約17万円を受け取った疑いが持たれています。調べに対し、横山容疑者は容疑を一部否認しているということです。