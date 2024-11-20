むかしむかし、大男が近江で地面を掘り、その土で富士山をつくった。掘った跡が琵琶湖になった。そんな昔話をもとに、滋賀県近江八幡市と静岡県富士宮市が交流を続けている。近江八幡市を訪れた富士宮市の一行が20日、富士山のわき水を琵琶湖へ注いだ。富士山のわき水を琵琶湖に注ぐ静岡県富士宮市の一行=2024年11月20日午前9時23分、滋賀県近江八幡市、小西良昭撮影近江八幡市の記録では、1957年に市長や有志が富士山に登り、