天皇皇后両陛下は優れた芸術家に贈られる「第35回高松宮殿下記念世界文化賞」の受賞者らを皇居に招き、懇談されました。両陛下の「世界文化賞」受賞者との交流は初めてです。フランス語やポルトガル語も交えた「令和の芸術家との交流」が始まりました。即位後初の面会皇室とゆかりの深い「世界文化賞」20日午前11時過ぎ、両陛下は皇居・宮殿で建築家の坂茂さん、映画監督のアン・リーさんら5人の「世界文化賞」受賞者やアメリカ