ロックバンド・シドのゆうや（Dr.）のソロワーク「S.Yuya」が、2025年1月11日から2026年12月7日にかけて、東京の目黒ライブステーションにて＜S.Yuya MUSIC BOX 〜Monthly Meguro〜＞を開催することが決定した。本ライブは毎月1日2公演・全26公演行われ、バンド編成でのライブはもちろんのこと、4月5日、7月20日、10月11日では、＜S.Yuya MUSIC BOX 〜Monthly Meguro〜 「S.Yuya BAR Acoustic Night」＞と題して自身初となるアコー