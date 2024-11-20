岡崎市民病院（愛知県岡崎市）は20日、骨肉腫の経過観察で来院した50代の男性について、腫瘍（しゅよう）が気管支に転移していたのに主治医がX線写真で見落とし、適切な治療を受けられずに死亡した、と発表した。損害賠償を求められた市は、医療過誤と認め、350万円を支払うことで遺族側と和解したという。関係議案を12月市議会に提案する。主治医の対応に過誤があったことを認め、謝罪する岡崎市民病院の小林靖院長（中央）ら=2