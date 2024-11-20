上田電鉄は、新改札システムと新型運賃箱を11月11日から導入した。QRコード印字券売機を上田・赤坂上・大学前・下之郷・別所温泉駅に導入し、駅や車内のQRコードリーダーに読み込ませて乗車できるようになった。上田駅の改札に専用通路を新設するほか、上田・下之郷・別所温泉駅の券売機はキャッシュレス支払（クレジットカード・交通系IC・nanaco・WAONなど）に対応した。新型運賃箱では、新たに導入したバーコードが印字される整