20日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝155円74銭前後と、午後5時時点に比べ8銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝164円38銭前後と22銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース