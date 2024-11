Microsoftが2024年11月に、アメリカの出版社・HarperCollinsとAI学習に関する契約を締結し、AIモデルのトレーニングに一部のノンフィクション本を利用する許可を得たことが報じられました。Microsoft Signs AI-Learning Deal With News Corp.’s HarperCollins - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-19/microsoft-signs-ai-learning-deal-with-news-corp-s-harpercollinsMicrosoft is the mystery AI compa