大阪市東成区の公園で、「食べていいよ」と見知らぬ男から渡されたガムを食べた小学生の女子児童ら4人が腹痛を訴え、うち3人が搬送されました。20日午後5時ごろ、大阪市東成区で児童の父親から「知らない男にもらったガムを噛んで体調不良です」と警察に通報がありました。警察や消防によりますと、午後3時ころ、東成区中本にある北中本公園において、小学生の児童が遊んでいたところ、不審な男から「ガム食べていいよ」など
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