トラックに巻き込まれる事故を未然に防ごうと、大分県豊後高田市で小中学生を対象にした出前講座が開かれました。 【写真を見る】トラックの『死角』『内輪差』子どもたちが学ぶ 小中一貫校で出前講座大分 この出前講座は子どもたちに正しい交通マナーと交通安全意識を持ってもらおうと、県トラック協会が毎年開いています。 20日は、豊後高田市にある小中一貫校の戴星学園で開かれ、児童生徒70人が参加しました。