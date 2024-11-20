米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設で防衛省沖縄防衛局は２０日、同県うるま市の宮城島から埋め立てに使う土砂などの搬出を開始した。移設工事では土砂の確保が課題で、防衛省は調達先の選定を進めていた。国は８月、軟弱地盤のある大浦湾での護岸造成に着手。移設工事を本格化させている。