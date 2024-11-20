鹿島アントラーズは20日、FWアレクサンダル・チャヴリッチの帰国を発表した。クラブの発表によると、チャヴリッチは7月20日(土)に行われた明治安田J1リーグ第24節のFC東京戦で負傷。ヒザ関節および足関節脛腓じん帯損傷と診断されていた。4カ月が経過したものの戦列復帰はできておらず、11月18日(月)にセルビアへ帰国したとのこと。母国で治療に努めるという。チャヴリッチは、スロバキアのスロヴァン・ブラチスラヴァから今シーズ