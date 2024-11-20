ウクライナ首都キーウにある米大使館＝２０２２年５月/Anatolii Siryk/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images（ＣＮＮ）ウクライナの首都キーウの米大使館は２０日、大規模な空爆の可能性を示す情報を得たため閉館すると発表した。大使館は公式サイトに危険情報を掲載。職員らに自宅待機を指示し、現地の米国人にも空襲警報が出たらただちに避難できる態勢の準備を呼び掛けた。キーウ市内では１９日夜から２０日未明にかけ、数