元日の地震や豪雨により輪島、珠洲間の複数か所で通行止めが続く国道249号。19日、国交省は年内にも通行可能となる見通しを示しました。住民からは一日も早い開通を求める声が上がっていました。 20日の輪島市町野町。竹背 達也 記者：「輪島市と珠洲市をつなぐこちらの国道ですが、能登半島地震から10か月以上経った今も通行止めが続いています」 奥能登の大動脈 国道249号。元日の地震では広い範囲で土砂崩れが発生し、輪