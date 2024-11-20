東京時間17:40現在 香港ハンセン指数 19705.01（+41.34+0.21%） 中国上海総合指数 3367.99（+21.98+0.66%） 台湾加権指数 22688.36（-160.44-0.70%） 韓国総合株価指数 2482.29（+10.34+0.42%） 豪ＡＳＸ２００指数 8326.29（-47.74-0.57%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77578.38（休場） ２０日のアジア株は、まちまち。ウクライナとロシアを巡る地政学リスクの高まりから、一部の市