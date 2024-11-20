大切なペットが健康で日々を過ごすために欠かせない動物病院。様々な境遇の犬や猫が訪れる動物病院の裏側を知っていますか？ 住宅街のとある病院で働く新米動物看護師の著者は、やさしい同期と先生からも頼りにされている看護婦長たちと一緒に、日々動物病院を支えています。動物の性格も様々で、気性の荒い子、大きい体で大人しい子、臆病で繊細な子などの動物達と充実した日々を過ごしています。そんな毎日を看護師目線で
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