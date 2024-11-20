日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月20日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 14767( 14496) 3月限 284( 284) TOPIX先物 12月限 11144( 11144) 日経225ミニ 12月限336820(336820) 1月限7798(77