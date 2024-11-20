12月18日恵比寿 LIQUIDROOMにて、＜REDLINE AFTERPARTY supported by FLJ＞の開催が決定した。同イベントは、12月7日〜 8日に幕張メッセにて開催される、ライブイベント＜REDLINE ALL THE FINAL＞のアフターパーティーとなる。主催・KTRとイチロック（SPARK!!SOUND!!SHOW!!）がMCを担当し、FOMARE、 KOTORI、80KIDZ（Live Set）の3バンドが出演する。さらに、DJ's and Performance Actとして、JUBEE、TAKUMA from SPARK!!SOUND!!SH