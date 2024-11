12月18日恵比寿 LIQUIDROOMにて、<REDLINE AFTERPARTY supported by FLJ>の開催が決定した。同イベントは、12月7日〜 8日に幕張メッセにて開催される、ライブイベント<REDLINE ALL THE FINAL>のアフターパーティーとなる。主催・KTRとイチロック(SPARK!!SOUND!!SHOW!!)がMCを担当し、FOMARE、 KOTORI、80KIDZ(Live Set)の3バンドが出演する。さらに、DJ's and Performance Actとして、JUBEE、TAKUMA from SPARK!!SOUND!!SH