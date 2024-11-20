【モデルプレス＝2024/11/20】「千葉大ミスコンテスト2024」エントリーNo.4磯邉明日菜（いそべ・あすな）さんのインタビュー。【写真】昨年度の「ミス千葉大」グランプリ◆磯邉明日菜（いそべ・あすな）さんプロフィール学部／学年：工学部3年出身地：千葉県誕生日：11月13日趣味：歌を歌うこと、ダンス特技：バスケ好きな食べ物：おすし好きな言葉（座右の銘）：努力は必ず報われる最近ハマっていること：ミクチャ配信◆「千葉大