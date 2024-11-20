¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î½ÂÃ«Æäºé(28)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÊÑÁõ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÂÃ«¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¥º§ÊÛ¸î»Î ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼ ¡Á°Ö¼ÕÎÁÁèÃ¥ÊÔ¡Á¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Èþ±ÀÈôÄ»¤ò»Ù¤¨¤ë°Ë¸¶Ëã°á¹áÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£ÀøÆþÄ´ºº¤Î¤¿¤á¤ËÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëè²ó°Û¤Ê¤ëÊÑÁõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÀ¶ÁÝ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤­¤ê¡¢¥·¡¼¥ÄÎà¤ò¾Ð´é¤Ç±¿¤Ö½ÂÃ«¤Ê¤É¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¤ªÁÝ½ü¤Ê¤é»ä¤Ë