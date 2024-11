【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■ライブハウスの熱狂そのままに、『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルなメディア初パフォーマンス! Dragon Ashが『THE FIRST TAKE』に登場。 楽曲は、Dragon Ashの真骨頂となるミクスチャーロック「Straight Up feat. JESSE」。演奏はDragon Ashのメンバーだけでなく、盟友The BONEZのメンバーも全員参加。ライブハウスの熱狂そのままに、総勢8名での一発撮り