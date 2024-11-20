シリーズ累計30万部突破の大ヒットダークファンタジー『ブレイド＆バスタード』のアニメ化が決定した。Amazonで『ブレイド＆バスタード』を見る同作は1981年にアメリカで発表された名作RPG『Wizardry（ウィザードリィ）』の世界観で繰り広げられる迷宮冒険譚。2018年にテレビアニメ化も果たした人気小説『ゴブリンスレイヤー』の蝸牛くも氏が原作、そして『オーバーロード』でお馴染みのso-bin氏がキャラクター原案を担当。原